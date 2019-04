Juve, Mandzukic forse out fino a fine stagione. Chiellini con l'Inter?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto infortunati verso la Fiorentina per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Perin si sta operando, Khedira si opererà e starà fuori tre mesi. Mandzukic difficilmente tornerà prima della fine della stagione per un problema al tendine. Douglas Costa dieci giorni circa, Dybala venti giorni, Chiellini forse con l'Inter. Caceres dieci giorni, Barzagli è a disposizione. "Rimaniamo in 14-15 e con questi bisogna finire la stagione", ha detto Allegri.