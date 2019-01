Juve, Marcelo economicamente sostenibile. C'è l'aiuto di Alex Sandro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcelo alla Juventus. Tuttosport scrive della trattativa che potrebbe concretizzarsi durante la prossima estate, sottolineando che sarebbe una operazione sostenibile dai bianconeri nonostante la clausola rescissoria fissata a 200 milioni di euro. Difficilmente, però, il Real Madrid si farà pagare una simile cifra e allora è possibile che l'affare possa andare in porto per circa sessanta milioni di euro. Una cifra che la Juve potrebbe mettere a bilancio, insieme all'ingaggio di dodici milioni di euro netti a stagione: sarebbero dunque circa 39 i milioni di euro lordi da ammortizzare per un contratto quadriennale. Un costo che sarebbe azzerato dal sacrificio di Alex Sandro, che ha un ingaggio da 5 milioni netti più bonus fino al 2023 e da tempo viene seguito proprio dalle merengues.