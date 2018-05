Juve, Marotta: "Dybala resta al 100%. Pjaca? Ora rientra e valutiamo"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta s'è così espresso su Dybala, Bernardeschi e Pjaca: L'assetto offensivo della Juve di quest'anno però è di livello Mondiale, anche rispetto al passato. Possiamo competere anche con club come il Real Madrid. Noi abbiamo giocatori come Dybala e Bernardeschi che non hanno ancora 26 anni e che rimarranno sicuro. Pjaca? Ha subito quell'infortunio e lo abbiamo dato in prestito. Ora è tornato e valuteremo cosa fare".

Clicca qui per l'intervista integrale a Marotta