Juve, Marotta: "Golovin più di un'idea. Pjanic? Nessuna offerta ricevuta"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta ulteriori dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus: "Golovin? E' più di un'ipotesi. Per Pjanic non abbiamo ricevuto offerte. Darmian? Con lo United siamo ancora distanti".

