Juve, Marotta: "Perin? Cerchiamo un portiere forte come il titolare"

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha così risposto anche alla domanda relativa all'interessamento per il portiere del Genoa Mattia Perin: "Preziosi è intelligente e ha creato una competitività tra noi e le altre squadre. Sono solo valutazioni da parte nostra, siamo lontani da una trattativa vero e propria. Mentre una volta tra il titolare e la riserva la diversità di valori era palese, adesso non è più così, a seguito soprattutto dei tanti impegni che gli atleti hanno nel corso della stagione. Noi vogliamo avere due portieri di ottimo livello e per questo stiamo cercando un portiere dello stesso livello del titolare".

