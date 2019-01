Juve, mattinata di lavoro alla Continassa. Poi la partenza verso Gedda

Dove c'è Juve c'è casa. O meglio, più casa rispetto a molti dei suoi avversari, Milan compreso. L'abitudine di partire tardi e tornare presto, infatti, è una costante delle trasferte bianconere: verso Gedda, dove i rossoneri sono atterrati ieri mattina, i bianconeri hanno preferito far allenare la squadra alla Continassa fino all'ultimo istante possibile. Nel post Bologna, dopo la partita di Coppa Italia vinta 2-0 sulla squadra di Inzaghi, ieri i giocatori hanno svolto in mattinata il solito lavoro di scarico. Allenamento parziale per Cancelo e Rugani a differenza di Benatia, che durante il riscaldamento al Dall'Ara ha avuto un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra.

ARABIAN NIGHTS - Altra sessione questa mattina allo Juventus Trainig Center per il collettivo di Allegri, l'ultima sgambata casalinga prima della partenza verso Gedda prevista in tarda mattinata dall'aeroporto di Caselle, con l'arrivo in Arabia Saudita atteso in tarda serata. Tre giorni e due notti in Arabia Saudita prima della finale di Supercoppa, in programma mercoledì alle 20.30 ora locale (le 18.30 in Italia), e della ripartenza nel post match destinazione Torino, casa. Se con la coppa o senza, sarà il campo a dirlo.