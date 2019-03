Juve, mercato Chelsea resta bloccato: Higuain verso conferma a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Chelsea resta bloccato: ieri la Fifa ha respinto il ricorso del club londinese, e in casa Juventus ci si interroga sul futuro di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in prestito a Stamford Bridge e secondo Tuttosport il suo riscatto (o rinnovo del prestito) non dovrebbe essere un problema, perché non comporterebbe una nuova registrazione sul TMS, non violando quindi il blocco del mercato imposto ai Blues. Viceversa, la risposta negativa della FIFA potrebbe facilitare la permanenza del Pipita a Londra: senza possibilità di nuovi acquisti, è difficile immaginare che il Chelsea decida di liberarsi di quello che al momento è il proprio centravanti titolare.