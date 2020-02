© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monte ingaggi da tenere sotto controllo in casa Juventus. Sul tema si sofferma Tuttosport: i bianconeri, con i colpi degli ultimi anni (in foto CR7 e De Ligt), sono diventati il terzo club d'Europa per stipendi dopo Real Madrid e Barcellona. In media, i bianconeri spendono alla voce ingaggi 9,47 milioni di euro annui a giocatore, per un totale di poco superiore ai 250 milioni di euro lordi a stagione. Tanto, ma di pari passo crescono anche gli sponsor: un difficile equilibrio, che tiene in ordine i conti finché i più pagati sono anche i più vendibili sul mercato. E quelli dal maggiore appeal anche in sede di marketing.