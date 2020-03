Juve, Napoli, Atalanta, Inter e Roma. Porte chiuse o no? Il punto su tutte le gare UEFA

vedi letture

Il diffondersi del Coronavirus sta modificando profondamente calendari e organizzazione delle varie partite, nazionali e internazionali. Così il programma delle gare di Champions ed Europa League è in continua evoluzione, con alcune partite che si giocheranno a porte chiuse e altre che addirittura potrebbero cambiare sede. Per quanto riguarda le italiane in Champions, resta in sospeso la situazione della Juventus, mentre Atalanta e Napoli sono già certe di giocare a porte chiuse. In Europa League, invece, sia Inter che Roma Di seguito la situazione delle gare europee ad oggi, fermo restando che la situazione resta in continuo aggiornamento.

CHAMPIONS LEAGUE, ritorno ottavi di finale

10 marzo

- Valencia-Atalanta, ufficiale stadio Mestalla a porte chiuse

- Lipsia-Tottenham, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito

11 marzo

- PSG-Borussia Dortmund, ufficiale stadio Parco dei Principi a porte chiuse

- Liverpool-Atletico Madrid, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito

17 marzo

- Manchester City-Real Madrid, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito

- Juventus-Lione, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito. C’è incertezza, ma si va verso la disputa allo Stadium a porte chiuse (CLICCA QUI per le parole del presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas)

18 marzo

- Barcellona-Napoli, ufficiale stadio Camp Nou a porte chiuse

- Bayern Monaco-Chelsea, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito

EUROPA LEAGUE, andata e ritorno ottavi di finale

12 marzo

- Siviglia-Roma, ufficiale stadio Sanchez-Pizjuan a porte chiuse

- Eintracht-Basilea, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito

- Basaksehir-Copenaghen, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito. In Turchia per ora si gioca regolarmente

- Lask-Man United, ufficiale stadio Raiffeisen Arena a porte chiuse

- Inter-Getafe, ufficiale stadio San Siro a porte chiuse

- Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito. In Germania per ora si gioca regolarmente, anche se l’indicazione è di evitare eventi con più di 1000 persone

- Rangers-Leverkusen, ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito

- Olympiacos-Wolverhampton, ufficiale stadio Karaiskakis a porte chiuse