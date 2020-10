Juve-Napoli non si giocherà, ma ecco la formazione ufficiale di Pirlo: Arthur e Dybala titolari

Juventus-Napoli non si giocherà sicuramente questa sera, ma la società bianconera continua la propria strategia comunicativa. Pochi istanti fa, infatti, la Juve ha reso nota la formazione ufficiale scelta da Andrea Pirlo per una gara che non ci sarà. Titolari Dybala e Arthur: esordio stagionale dal 1' rinviato per entrambi.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.