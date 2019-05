Juve, Nedved sul nuovo allenatore: "Abbiamo le idee chiare"

© foto di Federico Gaetano

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto prima del match contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "Devo chiarire una cosa, mi è dispiaciuto non essere alla conferenza, non c'ero per motivi di lavoro e mi dispiace tanto".

Qual è stata la sua parte in questa vicenda?

"Noi dobbiamo prendere decisioni, è finito un ciclo in modo naturale e non c'è un vero motivo. È stato chiuso un ciclo molto importante, penso che non si ripeterà più. Max ha vinto 11 trofei ed è stato immenso, ha vinto quasi tutto quello che gli è stato chiesto, bisogna fare i complimenti a lui e Andrea Barzagli. Oggi è la sua ultima partita".

C'è un elemento che vi ha convinto a compiere questa scelta?

"No, assolutamente no. È stata una fine naturale, ognuno di noi deve dire ciò che sente dentro. La Juventus è fatta per vincere e lui lo ha fatto, è stato un grande".

Sono stati fatti diversi nomi, tra chi Inzaghi. Lei cosa dice?

"No, ci saranno delle valutazioni. Non abbiamo fretta. Sicuramente non sarà semplice, sappiamo che non si ripeterà più. Per quello sarà difficile".

Ancora non avete scelto?

"Fino ad adesso abbiamo avuto Max e valutavamo lui, non abbiamo contattato nessuno. Le idee sono chiare, ma non è stato fatto niente".