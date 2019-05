Juve, nel segno di CR7: vince la mentalità di un campione autentico

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel segno del sette, il derby della Mole. Oltre che di tanta, tanta sportività. Tra Juve e Torino, all’Allianz Stadium, vanno a segno Sasa Lukic prima e Cristiano Ronaldo dopo: i due numeri sette in distinta, i due sette in pagella. Vincono i tifosi juventini, quelli che in Curva Sud espongono uno striscione in onore dei caduti di Superga, che oggi – come ogni anno – saranno ricordati da tutto il mondo dello Sport e non solo. Un punto per parte, e una firma più che riconoscibile al termine dei novanta minuti: quella di CR7.

Incredibile la voglia del campione per tutto il match, alla ricerca forsennata di quel gol che gli consente di rincorrere ancora la leadership della classifica cannonieri in Serie A. Significativa, esemplare, la corsa di Ronaldo all’ottantaquattresimo con il pallone in mano, dopo aver fatto gol, per far riprendere il gioco al più presto. Lascia increduli anche i giocatori del Toro, gli unici ad avere necessità di fare punti per centrare l’obiettivo Europa. Mentre i bianconeri hanno già conquistato matematicamente l’ottavo Scudetto consecutivo. Cristiano, però, è un campione autentico, un vincente purosangue e non ci sta mai a non vincere, non si accontenta neanche di fronte a un pari raggiunto a una mangiata di minuti dal termine del match.

“Ha ancora tre partite per vincere la classifica cannonieri, dovremo essere bravi a metterlo in condizione di segnare – spiega Allegri nel post derby parlando di Ronaldo . Per ora abbiamo fatto due pareggi, quindi non abbiamo scontentato nessuno”. E aggiunge in conferenza: "Può ancora migliorare? Il prossimo anno farà ancora meglio". Leonardo Spinazzola, che gli serve un assist perfetto per insaccare la rete dell’1-1, svela il segreto di Cristiano: “Mi ha detto di continuare a spingere”. Capitan Chiellini la dice tutta: “Siamo fortunati a giocare con lui e a vivere questa epoca. Il confronto con Messi? Sono Nadal e Federer. Un giorno più forte l’uno e un giorno è più forte l’altro. Sono due extraterrestri”.