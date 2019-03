© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus lavora per blindare Moise Kean: secondo quanto riferito da Sky Sport 24 nelle prossime settimane, al massimo entro un mese, vi sarà un nuovo contatto fra l'entourage del giovane attaccante e la dirigenza bianconera. Obiettivo, prolungare l'accordo in scadenza nel 2020 e poi valutare il da farsi. A gennaio, tra l'altro, Kean era stato richiesto dal Milan, ricevendo un no secco dalla Vecchia Signora.