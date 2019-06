© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus pensa a Nicolò Zaniolo. La Roma deve operare delle cessioni importanti entro il 30 giugno e, scrive Tuttosport, sta facendo di tutto per lasciare Kostas Manolas al Napoli. Tuttavia i bianconeri seguono il gioiello capitolino - ora in Nazionale Under 21 - e sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro più bonus, quelli promessi dal Tottenham.

Contatti. La Vecchia Signora lavora ma provarci non significa riuscirci. Intanto Zaniolo, qualora dovesse salutare Roma, preferirebbe restare in Italia in vista di Euro 2020 e di una convocazione da conquistare. Si potrebbe trovare un compromesso tra la Juve e la dirigenza capitolina, come lo scambio tra Zaniolo e Gonzalo Higuain. Un altro nome che potrebbe approdare alla corte di Paulo Fonseca è quello di Mattia Perin, anche se la Roma sta provando a insistere per Pau Lopez del Betis.