Juve, occhi puntati su De Ligt: blitz di Paratici ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato non dorme mai. Soprattutto per la Juventus e per Fabio Paratici, che tra gli obiettivi dichiarati ha quello di rinforzare la difesa della sua Signora. Ed è per questo che dopo essere stato all'Olimpico per Roma-Porto, martedì, il responsabile dell'area sport del club bianconero ieri sera è volato ad Amsterdam per visionare la sfida tra Ajax e Real Madrid, vinta 2-1 dai campioni d'Europa. Il motivo principale del blitz nei Paesi Bassi ha un nome e un cognome: Matthijs De Ligt. Da tempo in cima alla lista dei desiderata del mercato della Juve, il 19enne olandese ieri è diventato il più giovane capitano a disputare una fase a eliminazione diretta della Champions League. "Paratici in tribuna? Non lo sapevo" ha dichiarato il ragazzo al termine della gara.

RIVOLUZIONE IN DIFESA - De Ligt è un predestinato che piace per età, caratteristiche e prospettive di crescita. Non solo alla Juventus, visto che il difensore è nel mirino di Barcellona e Manchester City. Ma i bianconeri sembrano decisi a fare sul serio, forti anche del gradimento mai nascosto del giocatore ("Torino è bella. Juve? Voglio giocare a grandi livelli", le parole del ragazzo in occasione dell'amichevole tra Italia e Olanda lo scorso giugno allo Stadium). Il fresco Golden Boy 2018 è valutato dai lancieri circa 70 milioni. Tanti ma forse non troppi, per un profilo in grado di puntellare e ringiovanire un reparto, quello della retroguardia bianconera, di sicuro affidamento ma avanti con l'età. Per cominciare una vera e propria rivoluzione in difesa, in programma già da tempo.