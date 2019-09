© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parametro zero, che passione. La Juventus, negli ultimi anni, ci ha abituati a diversi innesti di giocatori a scadenza di contratto. E nel prossimo futuro le intenzioni non sarebbero molto diverse. Secondo Tuttosport, i bianconeri vigilano infatti sulla situazione di Christian Eriksen. Da battere, però, un'insidiosa concorrenza: in Italia ci pensa l'Inter, all'estero risuonano soprattutto le sirene del Real Madrid.

Non solo Eriksen: altri profili internazionali potrebbero fare gola alla Vecchia Signora. C'è sempre Anthony Meunier, in uscita a costo zero dal Paris Saint-Germain. E Sarri non ha disdegnato Willian nella comune avventura al Chelsea: il brasiliano potrebbe lasciare Stamford Bridge a fine stagione.