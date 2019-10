© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco meno di tre milioni lordi. È questo lo stipendio percepito da Fabio Paratici alla Juventus: il CFO bianconero, per la stagione 2018-19, è costato 2,8 milioni a bilancio (1,96 retribuzione fissa, 0,86 lorda), come emerge dalla relazione sulla remunerazione della società pubblicata in vista dell'assemblea dei soci.

Agnelli, Nedved e gli altri dirigenti - Alle spalle di Paratici si piazzano il presidente Andrea Agnelli, la cui retribuzione lorda è stata di 504 mila euro, e Pavel Nedved, costato 503 mila euro. A bilancio c'è anche Beppe Marotta: nel periodo tra il 1 luglio e il 25 ottobre 2018, l'ex amministratore delegato ha percepito un compenso lordo di 1,32 milioni. A riportarlo è calcioefinanza.it.