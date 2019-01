© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus spinge per prendere subito Aaron Ramsey. Il Corriere dello Sport spiega che la richiesta da 20 milioni dell'Arsenal è ritenuta chiaramente eccessiva dai bianconeri visto che è già stato prenotato per l'estate. I Gunners lavorano però per prendere subito Denis Suarez e un'occasione di discussione, nel prossimo summit, sarà anche il futuro di Emil Audero che è nel mirino dell'Arsenal.