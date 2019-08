Juve, Paratici su Dybala: "Parleremo, è un grande giocatore per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rugani al Monaco e Mandzukic verso la Germania? Per Fabio Paratici sono discorsi prematuri, come ha sottolineato nell'intervista concessa ai microfoni di Sky in questi minuti: "No, non ci sono giocatori più vicini alla cessione. Noi abbiamo un parco giocatori di grande livello. Siamo tra le migliori squadre del mondo è nelle ultime 5/6 stagioni ci viene riconosciuto un po' da tutti. Abbiamo grandi giocatori, di grande livello, di grande spessore umano che vanno rispettati prima di tutto per quello che hanno fatto per noi è per come sono e per le persone che sono. Quindi non ce ne sono 2/3 o non ci sono nomi più vicini alla cessione o più lontani. C'è un gruppo di giocatori, siamo in una sessione di calciomercato dove ci sono degli interessamenti e dove per concludere un affare bisogna essere in tre parti. Le due squadre che trattano il giocatore e il giocatore stesso. Quindi piano piano si avvicina la fine del calciomercato e si tireranno le dovute considerazioni", ha detto ai microfoni di Sky.

È cambiata la situazione di Dybala o rimane un giocatore che con un'offerta adeguata va via?

"Dybala come ho detto prima è uguale a tutti gli altri giocatori della Juve. Anzi Dybala è un grande giocatore della Juve, è il numero 10 della Juve. Poi è chiaro che ci sono degli interessamenti, dei discorsi che si fanno per Dybala come per gli altri giocatori, questa è una cosa in divenire, parleremo insieme, ripeto sempre che tutti devono essere d'accordo, non c'è un giocatore più vicino o più lontano. Questo non vale solo per Paulo".