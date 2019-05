Juve, Pedullà sul prossimo tecnico: "Contatti indiretti con Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso gli studi di Sportitalia, ha parlato del prossimo allenatore della Juventus poche ore dopo l'addio di Max Allegri. "Ci sono stati contatti indiretti con Maurizio Sarri, una possibilità nel casting della Juve ma deve giocare una finale a Baku e non ci sono stati contatti con Gazidis per il Milan. Sarri possiamo inserirlo tra i nomi per il futuro", ha detto.