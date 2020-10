Juve, per il rientro dei Nazionali si sfrutta il "corridoio" ma i sudamericani si rivedranno venerdì

Capitolo rientro della Nazionali: per i giocatori della Juventus, ma è un discorso che vale in generale ovviamente, non dovrebbero esserci problemi perché i giocatori possono usufruire del cosiddetto “corridoio FIFA” che consente di evitare la quarantena, sottoponendosi ai tamponi. Il problema per Andrea Pirlo è però il consueto, vale a dire la disponibilità dei sudamericani, che potranno allenarsi solo venerdì e difficilmente essere disponibili per la trasferta a Crotone. Tutti e quattro giocano martedì sera o nella notte tra martedì e mercoledì: il primo a tornare sarà Dybala, l’ultimo Danilo.