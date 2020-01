La Juventus vuole chiudere lo scambio Mattia De Sciglio-Layvin Kurzawa. Se col Paris Saint-Germain c'è già un'intesa di massima e il terzino bianconero ha già dato il suo benestare al trasferimento a Parigi, resta ancora da convincere il nazionale francese.

In scadenza - Il classe '92 è in scadenza di contratto a giugno e, come riporta stamane Tuttosport, vanta diverse offerte allettanti dalla Premier League. Un contesto in cui la Juve è pronta a inserirsi con forza nelle prossime ore per definire quanto prima una trattativa già ben avviata.