Juve, Pirlo: "A centrocampo giocheremo sempre a due. Non abbiamo registi né mezzali"

vedi letture

Quale sarà il centrocampo definitivo, a livello tattico, di Andrea Pirlo? Il tecnico della Juventus, dopo il 2-2 in casa della Roma, ha risposto così a Sky: "Abbiamo giocatori adatti per giocare a due. Non abbiamo registi e non abbiamo mezzala, sono tutti adatti a giocare a 2. Arthur e Bentancur non sono né registi né mezzale, come del resto Rabiot. Forse sono McKennie è una mezzala, ma nel complesso sono giocatori più adatti a giocare a due".

A breve tutte le parole di Pirlo.