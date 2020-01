© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la vittoria conquistata contro la Roma, la Juventus si è proclamata campione di inverno della Serie A ma Miralem Pjanic ha spiegato che conterà chi arriverà primo a maggio: " I titoli d’inverno non occupano spazio in bacheca. Gli scudetti non si decidono a gennaio, né sul campo, né a parole. Grandi ragazzi".