Juve, Pjanic: "La testa è fondamentale. Per questo CR7 è così forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante l'evento Randstad all'Allianz Stadium il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato anche dell'importanza della testa, oltre che dei piedi, nella carriera di un calciatore. E l'esempio non poteva che coinvolgere il compagno di squadra Cristiano Ronaldo: "Ci sono calciatori che hanno fatto grandi carriere pur non avendo piedi straordinari. E' la testa che ti fa progredire, nella vita e nel lavoro. Nel calcio ci sono tante pressioni e se non sei forte mentalmente fai fatica. Per esempio Cristiano Ronaldo è molto forte in questo aspetto. Ha un livello di concentrazione fuori dal comune, quando le cose vanno bene ma anche quando vanno male. E' forte di testa e sicuro di se, per questo va sempre avanti".