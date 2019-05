Juve, post Allegri: Deschamps difficile. Vuole l'Europeo con la Francia

© foto di Imago/Image Sport

Tra i tanti nomi che ci sono per il post Massimiliano Allegri alla Juventus quello di Didier Deschamps è forse quello che metterebbe d'accordo praticamente tutti all'interno della società ma come spiega Tuttosport di questa mattina non sarà semplice per Agnelli, Nedved e Paratici arrivare all'ex centrocampista.

Ostacolo Francia - Deschamps è legato alla Nazionale transalpina, con la quale ha vinto il Mondiale un anno fa, fino all'estate 2020 e vorrebbe provare a vincere l'Europeo. Difficile, come detto, fargli cambiare idea, per un allenatore che costerebbe relativamente poco visti i 3,5 milioni a stagione che prende dalla Federazione francese.