Juve, post Allegri: gli altri nomi. Da Mou a Miha fino a Paulo Sousa

La lista dei pretendenti per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è molto lunga e ci sono anche alcuni outsider in corsa, che entrerebbero in gioco soprattutto nel caso in cui la dirigenza bianconera non riuscisse ad arrivare ai preferiti, come Pochettino, Sarri e Simone Inzaghi.

I nomi - La suggestione più clamorosa parla di Jose Mourinho. Stesso agente di Cristiano Ronaldo e Cancelo, Jorge Mendes, ma con un passato anti-juventino, come testimoniato anche dal doppio scontro con il Manchester United nella stagione di Champions che si sta per concludere. Seguono a ruota Sinisa Mihajlovic e Leonardo Jardim, fino a Paulo Sousa, ex centrocampista bianconero che ha già allenato in Serie A (la Fiorentina) e che adesso è sotto contratto con il Bordeaux.