© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prende quota per la Juventus il nome di Nicolò Zaniolo. Il punto lo fa Tuttosport: Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, lavora da tempo al nome del giocatore e lo scambio con Gonzalo Higuain rappresenterebbe un'ipotesi vantaggiosa per entrambe. Anche perché i giallorossi faranno presto fronte all'addio a Edin Dzeko, destinato all'Inter. E per tutti e due i club si tratterebbe di una plusvalenza importante e necessaria a bilancio.