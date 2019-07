© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo gli acquisti, in casa Juventus è tempo di pensare anche alle cessioni. Secondo la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni andrà in scena un incontro fra i bianconeri ed il Manchester United per parlare di Paulo Dybala. La pista Red Devils, per la Joya, è aperta anche se per il momento non è arrivata una proposta ufficiale. E l'intenzione dell'argentino sembra essere quella di giocarsi le proprie chance con Maurizio Sarri.