© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio, per la Juventus, la priorità è quella di vendere Emre Can, possibilmente sostituendolo con Paredes, pronto anche a prendere il posto in lista Champions che con ogni probabilità sarà lasciato libero dall'infortunato Sami Khedira. Ma per giugno - sottolinea il Corriere dello Sport - il sogno continua a rispondere al nome di Paul Pogba.

Con Mino Raiola il canale è sempre aperto, in questi giorni l'argomento principale resta quello che conduce a Erling Braut Haaland, ma Pogba non passa mai di moda. E aspettando il momento di poter concretizzare l'assalto al francese, la Juve resta alla finestra anche per Cristian Eriksen nel caso in cui il danese dovesse restare il pezzo più pregiato nel mercato dei parametri zero: Real e PSG non mollano nemmeno lui, José Mourinho si giocherà ogni carta per convincerlo a rinnovare, la partita sembra ancora molto lunga.