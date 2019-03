© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fuga dai social network come prova di addio alla Juventus. Secondo il Corriere della Sera, è da leggere anche in quest'ottica la decisione presa nei giorni scorsi da Massimiliano Allegri. Al momento, il primo pensiero del tecnico bianconero è per il 12 marzo, quando dovrà provare a rimontare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Dopo il ritorno con l'Atletico Madrid, l'idea di cambiare aria a fine stagione. Se per la Juventus i nomi sono tanti (Zidane, Conte, Guardiola), per Allegri in pressing vi è soprattutto il Real Madrid, dopo il no incassato dal tecnico la scorsa estate. Ma vi sarebbe anche una pista italiana: in agguato c'è l'Inter di Marotta. Sullo sfondo, il Chelsea: il blocco del mercato e la possibilità che i Blues non disputino la prossima Champions League rendono però la destinazione londinese non esattamente la più appetibile.