Juve, richiesti 50 mln per l’assenza di CR7 contro il K-League All-Stars

Kim Min-ki, avvocato della Lega coreana, ha annunciato un’azione legale contro la Juventus per non aver schierato Cristiano Ronaldo durante l’amichevole contro l’All-Stars della K-League. Stando a quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, la richiesta di risarcimento è di 50 milioni di euro. Il giocatore, rimasto fuori per un problema fisico, sarebbe dovuto scendere in campo per almeno 45 minuti. L'avvocato ha chiesto una cifra così alta dopo aver sommato i singoli biglietti venduti (52,40 €), il costo della biglietteria (0.76 centesimi per ogni tagliando) e ben 760 euro a persona, per via del danno morale subito vista l'assenza del calciatore portoghese.