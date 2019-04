Juve, rinnovo o cessione per Cuadrado: ipotesi Premier e Liga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juan Cuadrado, il rinnovo o l'addio alla Juventus. Il colombiano si gioca il suo futuro nelle prossime 5 partite e se non prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2020 allora verrà messo sul mercato, con i bianconeri che sperano di ricavare tra i 15 e i 20 milioni dalla sua eventuale cessione. Sull'esterno ci sono West Ham e Watford in Premier e Siviglia e Valencia in Liga. A riportarlo è Tuttosport.