Juve-Roma, il mercato si scalda: coinvolti Higuain e Manolas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Torino di oggi si proietta sul mercato e su un'incredibile asse Juventus-Roma che coinvolge Gonzalo Higuain e Kostas Manolas. Se l'argentino non dovesse essere riscattato dal Chelsea la Juventus lo metterebbe immediatamente sul mercato, con la Roma interessata. Offerto Edin Dzeko, in uscita. Idea che non convince i bianconeri che prefrirebbero il difensore greco. Juve che ha messo inoltre gli occhi su Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.