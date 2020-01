© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Man of the match indiscusso di Juventus-Cagliari, Cristiano Ronaldo trova la prima tripletta in A e i primi gol del suo 2020. Queste le sue dichiarazioni dopo il fischio finale ai microfoni di Sky Sport: "La cosa più importante è la squadra, abbiamo giocato bene, creando molte occasioni. Sono contento per la tripletta, ma la cosa più importante era vincere per mettere pressione all'Inter. Stiamo migliorando di partita in partita, non solo la difesa, ma anche centrocampo e attacco. Siamo una squadra completa, dobbiamo migliorare tutti gli aspetti. Napoli-Inter? Non so se lo vedrò, ma spero che l'Inter perda. Dobbiamo stare tranquilli, abbiamo fatto quello che dovevamo, adesso dobbiamo aspettare".