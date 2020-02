© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro la Fiorentina è arrivato il 50° gol con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo. Un traguardo raggiunto in 70 partite a riprova della sua incisività sul rettangolo verde alla vigilia dei suoi 35 anni. Dalle colonne di Tuttosport arriva l'analisi dei 50 gol del portoghese dalla quale spicca la sua importanza in area di rigore (49 centri negli ultimi sedici metri di campo) così come nell'ultima mezzora di gioco. Dal 60' al triplici fischio, infatti, l'ex Real Madrid ha segnato ben 27 gol.

Nel conteggio totale poi sono 30 le partite con gol, 7 le doppiette e due le triplette.