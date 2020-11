Juve, Ronaldo non partirà per Benevento: resterà a riposo. Bonucci tornerà tra i convocati

Cristiano Ronaldo non partirà con la Juventus per la sfida contro il Benevento in programma per domani sera allo stadio Vigorito. Secondo quanto riportato da Sky Sport il portoghese resterà a riposo, mentre sarà convocato invece Leonardo Bonucci, rientrato oggi in gruppo.