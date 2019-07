Juve, Sarri affila le armi: ecco come giocheranno Ronaldo e Dybala

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri oggi sfiderà uno di quelli che nella storia nella Juventus hanno inciso pagine di storia. Antonio Conte, adesso all’Inter, sfiderà per la prima volta i colori bianconeri dalla panchina dei rivali di sempre. Poco importa se non si è ancora in clima campionato: Inter-Juve non è mai banale. A Nanchino, in Cina, praticamente casa della proprietà nerazzura, i tifosi juventini hanno preso il sopravvento, già da ieri.

"Fa molto caldo, ma è una bellissima città e ci sono tantissimi tifosi. Cercheremo di ripagarli con un bello spettacolo" promette Szczesny. Pronto a riprendere posto tra i pali già dal primo minuto. Sarà una partita impegnativa, Sarri chiederà ai suoi di alzare l’asticella: contro l’Inter – squadra dello stesso livello di preparazione fisica – vorrebbe cominciare a vedere poco più della sua mano rispetto alla gara di domenica scorsa col Tottenham. Quantomeno sulla gestione delle sue fasi.

“Ai giocatori chiedo molto durante l'allenamento. Mi piace vedere una squadra capace di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute e penso che questo gruppo possa farlo con facilità” ammette il tecnico bianconero. Fornendo poi alcune indicazioni sulle scelte prese a carico di qualche elemento: "Cristiano Ronaldo lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza. Dybala? Paulo (ancora in vacanza, ndr) potrebbe fare facilmente il falso nueve, ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti".

Parole che potrebbero anche tradurre l’identikit del terzo attaccante: un elemento che possa pulire palloni all’interno dell’area avversaria, mettersi a disposizione della squadra e soprattutto consentire a CR7 di mettere a segno tanti gol.

Servirà del tempo – e probabilmente ancora qualche grossa operazione di mercato - per vedere totalmente la Juve di Sarri all’opera. Ma pian piano la squadra cambierà volto e caratteristiche, e per questo la mentalità dovrà essere ben diversa già dalle prime uscite. Alle 13.30 (ora italiana) sarà Inter-Juve: per i bianconeri il primo vero test per cominciare a misurarsi davvero contro una delle possibili antagoniste del prossimo campionato di Serie A.

