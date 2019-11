© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, presenta la gara contro il Torino di domani in conferenza stampa. Nel corso della chiacchierata coi giornalisti, ha parlato anche del trequartista. "Cristiano Ronaldo privilegia partire dal centro sinistra, non da attaccante esterno. Dybala dal centro destra e anche lui non da attaccante esterno. Abbiamo sempre un attaccante in campo che non è adatto al tridente puro, dobbiamo trovare altre soluzioni con loro due in campo e quella ideale mi sembra l'1-2 col trequartista".