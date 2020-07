Juve, Sarri è sempre più contento dei suoi attaccanti: il ritorno da Marassi è entusiasmante

La Juve risponde puntuale alla Lazio, con una buona prestazione di collettivo e tre reti meravigliose, una più bella dell’altra. Contro tanti ex bianconeri, sono servite le perle di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa per portare a casa i tre punti, in casa di un Genoa che è riuscito a reggere solo fino a un certo punto la pressione.

La manovra adesso è più fluida, le occasioni per giungere alla conclusione tante e interessanti. La squadra sta decisamente meglio rispetto a qualche partita fa e Sarri non a caso vuole dare continuità agli stessi uomini. Anche sabato, nel derby con il Torino, il tecnico bianconero potrebbe mandare in campo gli stessi attaccanti di ieri, anche perché obiettivamente in questa fase è difficile tenerli fuori.

La Juve che torna da Marassi è sempre più consapevole della sua forza, fa paura alle dirette inseguitrici che forse – dopo la delusione in finale di Coppa Italia – si auguravano un definitivo crollo mentale dei bianconeri. E invece, anche in questa occasione, è venuta fuori la mentalità da Juve. E con questa ci si proietta a un finale da stagione tutto da vivere.