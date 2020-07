Juve, Sarri ha concesso un giorno di riposo. L'Under 23 in campo per i play off di Serie C

Giorno di riposo per la Juventus, che domani pomeriggio si ritroverà alla Continassa per preparare il match casalingo con l’Atalanta. Sarri ha voluto far staccare la spina ai suoi giocatori, evidentemente a corto di energie fisiche e soprattutto mentali dopo il derby con il Torino e soprattutto la scivolata improvvisa con il Milan.

Sabato torneranno a disposizione Dybala e De Ligt, così il tecnico bianconero dovrebbe tornare a puntare sulla formazione che nelle ultime occasioni sembrava aver raggiunto un certo equilibrio. L’Atalanta è una delle squadre più interessanti della Serie A, per i bianconeri saranno fondamentali i tre punti per non rallentare ulteriormente la corsa verso lo scudetto.

Intanto questa sera tornerà in campo l’Under 23: primo turno nazionale dei play off di Serie C al Moccagatta di Alessandria, contro il Padova che è una delle maggiori pretendenti al salto di categoria. Dopo aver vinto la Coppa Italia, però, la squadra di Pecchia vuole sorprendere ancora.

Sul fronte femminile, invece, dopo le visite mediche che si sono tenute ieri, oggi riprenderanno a Vinovo gli allenamenti individuali delle Juventus Women, ai nastri di partenza di una nuova stagione: loro, su questo aspetto, hanno ancora un calendario più simile a quello solito, nel bel mezzo di un’estate di calcio giocato.