Juve, Sarri: "Meglio una competizione per volta. Occhio al Milan, per noi gare sempre difficili"

vedi letture

Anticipazione dell'intervista rilasciata a 'Sky' da Maurizio Sarri, allenatore della Juventus. La squadra bianconera dopodomani scenderà in campo contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. "Ricominciare con la Coppa Italia ci permette di focalizzare le motivazioni su un obiettivo alla volta, essendo ancora in corsa su tre fronti", ha detto il tecnico bianconero.

In un Allianz Stadium deserto, si ripartirà dall'1-1 del match d'andata: "Le partite con il Milan sono sempre state difficili, è un avversario che a noi crea delle difficoltà. Il risultato dell’andata non ci garantisce niente, è una partita con un risultato ancora apertissimo".