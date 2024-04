Sarri e il futuro in Premier: tre club interessati, il tecnico potrebbe portarsi dietro 3 pupilli

Non c'è solo Raoul Bellanova nel mirino delle big della Premier League per la prossima stagione. A sorpresa, infatti, un altro giocatore del Torino potrebbe emigrare in Inghilterra: si tratta di Samuele Ricci, che è stato a lungo un pallino di Maurizio Sarri quando l'ex tecnico del Napoli e della Juventus allenava la Lazio.

Sarri, per il momento, si gode il riposo forzato dopo le dimissioni dalla panchina biancoceleste, ma pensa già alla prossima tappa della sua carriera. Ha cambiato il suo agente e ora starebbe pensando di tornare in Gran Bretagna, per riprendere il discorso lasciato a metà con il Chelsea qualche anno fa (a Londra conquistò l'Europa League).

Come scrive il quotidiano Il Messaggero, Sarri avrebbe già rifiutato il Nottingham Forest e sarebbe finito ora nel mirino di Newcastle e West Ham. due club che a fine stagione potrebbero chiudere un ciclo e affidarsi a una nuova guida tecnica. In entrambi i casi avrebbe chiesto di poter spendere almeno 50 milioni di euro e vorrebbe due suoi ex giocatori in particolare: si tratta di Alessio Romagnoli e Mateo Guendouzi. Ma la sua passione per Ricci è nota, così come il fatto che i primi attrito con Lotito in questa stagione siano cominciati per il mancato arrivo del regista granata. Ecco perché potrebbe tornare alla carica con Cairo.