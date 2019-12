Juve, Sarri: "Sessanta minuti ad alto livello, gestire meglio il finale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida vinta contro l'Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' la prima volta dopo una partita di Champions che riusciamo ad aggredire bene la partita. Abbiamo fatto sessanta minuti di alto livello, potevamo gestire il finale".

Ronaldo, Higuain e Dybala?

"In questo momento loro tre stanno bene e di fronte c'era una squadra che cerca poco il palleggio e la problematica era andare sui palloni vaganti. Appena gli avversari hanno iniziato a palleggiare di più, abbiamo sofferto. E' una soluzione straordinaria ma da tenere in considerazione in certi momenti della partita e in certe partite".

Sai sempre che partita possono fare i tre davanti?

"Loro oggi per sessanta minuti hanno fatto bene anche la fase difensiva. Nella fase offensiva hanno fatto quello che gli ho chiesto: scambi in velocità fatti bene. E' chiaro che quando si incontrerà una squadra di palleggio la situazione può cambiare".

E' un piacere guardarli?

"Col Bayer era arrivato un momento in cui potevano giocare, i motivi per oggi li ho detti. L'Udinese va diretta sugli attaccanti e la fase difensiva mi bastava quella sulle palle perse".

Pronto a farsi criticare quando metterà Bernardeschi e non vincerà?

"Mi hanno criticato anche quando ho fatto un cambio e ho vinto".