Juve, Sarri sotto accusa: al momento non rischia. Attenzione ai buoni rapporti Agnelli-Allegri

Maurizio Sarri saldamente in bilico. È questa l’immagine forse più chiara per descrivere la situazione del tecnico della Juventus, a due giorni dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. Per essere chiari, in questo momento la posizione dell’allenatore bianconero non è in discussione: la società non pensa a un esonero che sarebbe ovviamente traumatico, soprattutto alla vigilia di una ripresa molto complicata. Per valutare l’operato di Sarri ci sarà da aspettare campionato e Champions. Ma i rumor, ovviamente, non mancano già da ora.

C’è sempre Massimiliano Allegri. È questa l’ipotesi rilanciata da Tuttosport, che aggiunge come questa strada, al momento, non trova conferme all’interno della Continassa. Il tecnico livornese, però, è ancora contrattualmente legato (ma fino al 30 giugno) alla Vecchia Signora e ha ottimi rapporti con il presidente Agnelli. Conosce la squadra, l’ambiente, tutto ciò che riguarda la Juventus. Al momento, però, è più una suggestione che una possibilità.