Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è tornato sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa odierna. "Il rapporto è buono, se un giocatore si arrabbia per un cambio fa parte del gioco e la penso come Simeone. E' positivo, significa che ha ancora motivazioni e mi sta benissimo. E' venticinque anni che vedo giocatori incazzati ai cambi, non mi fa più caldo nè freddo".