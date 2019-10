Juve, Sarri tira un sospiro di sollievo: emergenza solo a breve termine

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Può sorridere, Maurizio Sarri. La settimana inizia con una buona notizia: Miralem Pjanic, uscito dal campo anzitempo sabato a Lecce, non ha riportato alcuna lesione muscolare. Pericolo scampato per il centrocampista bosniaco, che salterà con ogni probabilità il match di domani con il Genoa ma non costringerà il tecnico a rivedere i piani a lungo termine.

Situazione molto simile a quella di Gonzalo Higuain, dopo la botta alla testa che lo ha costretto a qualche punto di sutura: anche l’attaccante argentino ha svolto ieri un lavoro personalizzato in palestra, tornerà molto presto a pieno regime.

Da ieri in gruppo anche Douglas Costa. Si allena con l’obiettivo di rientro a partire dal derby di sabato, dopo il lungo stop tornerà a dare un’importante alternativa tattica in avanti. Allenamento parziale anche per Aaron Ramsey, l’ultimo a dover fare i conti con la riabilitazione dopo gli acciacchi delle ultime settimane.

Il bollettino medico allevia così i problemi di formazione che potrebbero presentarsi domani, specie nell’asse centrale del campo. Sarri potrebbe decidere di stravolgere per la prima volta anche la difesa, come annunciato alla vigilia della trasferta di Lecce. De Ligt dovrebbe lasciare il posto da titolare a uno tra Rugani e Demiral, mentre De Sciglio potrebbe rientrare sulla fascia sinistra per far rifiatare Alex Sandro. Bentancur dovrebbe essere l’alternativa a Pjanic.