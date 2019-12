Juve, Sarri vs Allegri dopo 17 giornate: più gol subiti, ma i punti sorridono

Sampdoria-Juventus chiude il 2019 per entrambe le squadre, almeno per quanto riguarda il campionato. I bianconeri, infatti, scenderanno in campo domenica prossima a Riad contro la Lazio, nella finale di Supercoppa italiana. Dopo 17 giornate, che non sono ovviamente un giro di boa, ma vista la data un po' ci assomigliano, possiamo confrontare alcuni numeri di questa prima (ancora embrionale?) Juve di Maurizio Sarri con quelli della Juve di chi lo ha direttamente preceduto.

Segna di meno e subisce di più rispetto ad Allegri. Al momento, i bianconeri hanno il quinto miglior attacco della Serie A, con 31 gol realizzati. Con il livornese, soltanto in una stagione i numeri erano stati inferiori: nel 2015/2016, quando dopo 17 giornate la Vecchia Signora aveva segnato "appena" 28 reti. Mai, però, il passivo era stato così pesante: in due stagioni Allegri ha subito 8 gol dopo 17 giornate, nelle altre tre sempre 14. Sarri è già a quota 17, quarta miglior retroguardia del campionato. Sempre a livello difensivo, spiccano anche i clean sheet: 5, per Sarri. Con Allegri, dopo 17 giornate il numero minimo di partite a rete inviolata è stato invece di 6, con punte di 10 (al primo e all'ultimo anno). Ultimo dato, ma ovviamente primo per importanza: i punti fatti. E qui Sarri sorride. Perché soltanto in una stagione su cinque (l'ultima) Allegri ha fatto meglio di lui, 49 punti. Per il resto, i 42 punti fin qui accumulati sono il miglior risultato della Juve dopo 17 giornate nelle ultime sei edizioni della Serie A. Si può fare meglio, ma non è certo poco.

Juve 2019-20 dopo 17 giornate: 31 gol fatti 17 subiti 42 punti 5 clean sheet

Juve 2018-19 dopo 17 giornate: 34 gol fatti 8 subiti 49 punti 10 clean sheet

Juve 2017-18 dopo 17 giornate: 44 gol fatti 14 subiti 41 punti 9 clean sheet

Juve 2016-17 dopo 17 giornate: 36 gol fatti 14 subiti 42 punti 6 clean sheet

Juve 2015-16 dopo 17 giornate: 28 gol fatti 14 subiti 33 punti 6 clean sheet

Juve 2014-15 dopo 17 giornate: 35 gol fatti 8 subiti 40 punti 10 clean sheet