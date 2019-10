Juve, senza CR7 l'HD non basta. Perché non ripescare Mandzukic?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pari di Mancosu, Maurizio Sarri si è guardato alle spalle pensando di aggiungere peso al proprio attacco, ma in panchina ha visto il coreano Han Kwang-song (zero presenze in bianconero) e l'ex Primavera Marco Olivieri (zero presenze in Serie A): la rosa corta, specie in attacco, che sta facendo molto discutere anche tra i rivali dell'Inter, comincia ad essere un problema anche per i bianconeri, specie col passaggio al 4-3-1-2 e alla susseguente eliminazione di Bernardeschi e Cuadrado nel novero dei possibili attaccanti da schierare. Inevitabile concedere un turno di riposo ogni tanto a Cristiano Ronaldo, il cui obiettivo numero uno non è certo aiutare la Juve a conquistare l'ennesimo Scudetto, così come sono da mettere in preventivo degli infortuni ogni tanto (oggi è capitato a Higuain nel finale, ma senza più cambi a disposizione, ndr).

Perché non ripescare un giocatore a libro paga e che ha già dimostrato di valere eccome la fiducia del club come Mario Mandzukic? Il croato, praticamente fuori rosa, avrebbe fatto sicuramente comodo a Lecce, avendo caratteristiche molto diverse rispetto ai tre attaccanti in rosa. E se in bianconero non vedono l'ora di fare cassa con la sua cessione, è altrettanto vero che al mercato di gennaio mancano due mesi abbondanti: rimettere il croato nelle rotazioni offensive potrebbe aiutare Sarri e tutta la fase offensiva, anche solo come possibile arma dalla panchina.