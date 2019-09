Juve-Spal, possibile chance dal primo minuto per Rugani ed Emre Can

Fonte: inviato a Torino

“Rugani? Può diventare importante. Avrà le sue opportunità e starà a lui sfruttarle nella maniera giusta”. Tra il dire (del Maestro, Maurizio Sarri) e il fare (dell’allievo, già ai tempi dell’Empoli) potrebbe passare giusto qualche ora. Dopo l’esordio stagionale con l’Hellas Verona di Demiral, infatti, questa volta il treno dal primo minuto potrebbe passare proprio per Daniele, fino a questo momento lontano dai radar bianconeri.

Potrebbe essere proprio lui la novità in avvio di Juve-Spal, un match da non sottovalutare di certo in virtù di una classifica della Serie A che va comunque tenuta d’occhio. “Dobbiamo migliorare l’approccio alla gara rispetto a quanto fatto con Verona e Brescia” raccomanda Sarri. Che non accetta alcuna linea di pensiero unica con il prossimo impegno europeo: “La squadra non deve pensare alla partita dopo, le partite si aggrediscono. Ve lo dico per esperienza diretta perché due anni fa la Spal venne a Napoli data per spacciata e fu una della partita più difficili e sofferte di quella stagione”.

Rugani al posto di De Ligt potrebbe non essere l’unica novità di formazione. Oltre al probabile ritorno tra i pali di Buffon, infatti, Sarri potrebbe calibrare il minutaggio di Khedira buttando nella mischia Emre Can, “uscito provato dalla scelta del taglio dalla lista Champions – spiega il tecnico -, ma le reazioni in allenamento mi sembrano di buon livello, lo teniamo in considerazione e contiamo di recuperarlo in pieno. Poi vediamo”.

Matuidi arretrato nel ruolo di terzino sinistro, invece, apre alla riconferma di Rabiot a centrocampo. Mentre Bernardeschi spera di fare la staffetta con Ramsey sulla trequarti. In avanti, infine, Higuain pare destinato a riposare: Ronaldo e Dybala potrebbero bastare per abbattere la voglia della SPAL e archiviare la pratica il prima possibile.

PROBABILE FORMAZIONE: Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani (De Ligt), Matuidi; Emre Can (Khedira), Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala Ronaldo.